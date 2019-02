Conduite : quels pays européens pratiquent des contrôles obligatoires pour les seniors ?

En France, aucun contrôle médical n'est imposé lors de l'obtention du permis de conduire. Seule exception : si un conducteur peut mettre en danger la vie d'autrui, sa famille ou son tuteur peut saisir le préfet d'une demande de contrôle médical.

Pas de contrôle en Allemagne, Belgique et Pologne

En Europe, plusieurs pays imposent des examens obligatoires. "Aux Pays-Bas, à partir de 75 ans, l'automobiliste à l'obligation de passer un examen médical tous les cinq ans. Au Danemark et en Finlande, c'est 70 ans, et 65 ans en Espagne avec un rappel tous les cinq ans", rapporte la journaliste Nabila Tabouri sur le plateau du 13 Heures. L'Italie et le Portugal sont les deux pays européens à appliquer la réglementation la plus stricte : le contrôle est obligatoire dès 50 ans.

Tout comme la France, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne ne pratiquent aucun contrôle des seniors. "Au Royaume-Uni, c'est le conducteur qui doit lui-même déclarer s'il considère être en bonne santé tous les trois ans", conclut Nabila Tabouri.