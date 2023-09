Code de la route : toutes les questions de l'examen sont renouvelées

La nouvelle banque de questions entre en vigueur mardi 12 septembre, où sont désormais exclues les "questions pièges" selon la déléguée interministérielle à la sécurité routière.

"La difficulté ne doit pas être dans la question mais dans la réponse à y apporter", a répété Florence Guillaume. La déléguée interministérielle à la sécurité routière a présenté, lors d'un point presse lundi 11 septembre, le nouvel examen du code de la route à l'issue de deux années de travail. Dès mardi, tous les candidats découvriront ce millier de questions, qui se veulent "plus claires" et "plus intelligibles". Les termes jugés complexes ont été retirés ainsi que les "questions pièges" assure encore Florence Guillaume.

Dans cette nouvelle version de l'examen, les candidats sont parfois placés dans une situation rencontrée par un utilisateur de trottinette, de moto ou encore par un piéton. Plus besoin, non plus, de se contorsionner pour bien voir la scène projetée à l'écran : des images captées par drone sont aussi versées dans cette nouvelle banque de données.

"Notre ambition, c'est de sauver des vies", a déclaré la déléguée interministérielle à la sécurité routière, précisant veiller à ce que tous les futurs conducteurs aient "les bonnes connaissances pour circuler". Le déroulé de l'examen reste en revanche inchangé : les candidats devront toujours répondre à une quarantaine de questions et seront reçus s'ils répondent correctement à 35 d'entre elles.