Circulation : les avantages de préférer le vélo à la voiture

La semaine de la mobilité bat son plein en France. De plus en plus de citadins délaissent aujourd'hui leur voiture pour la bicyclette. Une équipe de France Télévisions a rencontré un jeune homme qui a fait ce choix depuis presque trois ans maintenant. Tous les jours, il utilise son vélo électrique pour aller au travail. En tout, il parcourt environ 40 km aller-retour, en région parisienne.

Moins de stress et des économies

"Je ne retournerai plus dans une voiture. Impossible parce que ça me stresse et là, je suis bien, je suis dans mon élément", explique Lionel Anes. En voiture ou à moto, son temps de trajet pouvait aller jusqu'à 3 heures par jour. En vélo, c'est 1h15. Un véritable gain de temps, mais aussi plus de sérénité. Et même s'il conserve une voiture pour partir en vacances, Lionel Anes confie réaliser de nombreuses économies depuis qu'il circule davantage en vélo : "Entre 2 000 et 2 500 euros par an."