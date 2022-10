Automobile : ruée vers les pneus neige dans les zones de montagne

Dans un garage de Saint-Étienne (Loire), c’est la course aux pneus d’hiver. La demande est forte du fait de l’obligation d’en être équipé au 1er novembre dans les régions de montagne. "Grosso modo, il nous reste 50 % des pneus à monter. On est en plein rush, notamment au niveau du professionnel, car c’est [eux] qui s'équipent en prévision du passage de la loi”, soutient Nicolas Chevalier, directeur d’un garage. Au total, 34 départements sont concernés par cette nouvelle réglementation. Tout conducteur devra soit avoir des pneus hiver soit disposer de chaînes ou de chaussettes à neige dans le coffre.

Une amende de 135 euros

“Les chaussettes ça suffit, il n’y a plus de neige.” Certains automobilistes se questionnent sur la nécessité de les rendre obligatoires au mois de novembre, tandis que les températures sont encore douces. Sa gomme plus molle et ses rainures plus profondes permettent au pneu d'hiver de mieux s’accrocher à basse température. Ne pas en avoir expose à une amende de 135 euros. Le ministre des Transports précise qu’il n’y aura pas de sanction avant la fin de l’année.