A partir de 2019, la durée du permis probatoire pourra être réduite grâce à une formation complémentaire

Avec sept heures de cours supplémentaires, la période probatoire sera raccourcie de trois à deux ans pour le titulaire d'un permis B traditionnel et de deux ans à un an et demi pour ceux qui auront fait la conduite accompagnée.

Un autocollant de conduite accompagnée, le 13 janvier 2009, à Caen (Calvados). (MYCHELE DANIAU / AFP)