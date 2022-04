7,2 millions de PV pour "micro-excès" de vitesse en 2020 : l'association 40 millions d'Automobilistes milite pour qu'ils disparaissent

Depuis six ans qu'il est chauffeur de taxi, Sam l'affirme : "90% de mes PV sont pour des excès de vitesse de 5km/h, 10 maximum. C'est toujours comme ça." L'infraction lui coûte 68 euros et un point en moins. "Les radars dans Paris qui sont limités à 30 km/h, qui nous flashent dès 31 km/h, je ne vois pas où est la sécurité là-dedans, c'est du vol !", dénonce-t-il.

Une exaspération partagée par l'association 40 millions d'Automobilistes. L'association s'appuie sur les chiffres de la Sécurité routière que vient de révéler le ministère de l'Intérieur en réponse à une question au gouvernement posée il y a un an par Françoise Dumont, sénatrice LR du Var : si en 2010, 4,7 millions de PV ont été établis pour ces dépassements, ce chiffre atteignait plus de 7,2 millions en 2020.

Pour Daniel Quéro, président de 40 millions d'Automobilistes, l'Etat devrait avoir d'autres priorités. "Le rapport de la Cour des Comptes, publié il y a un peu près un an, expliquait qu'il faudrait changer de logiciel et s'intéresser à d'autres causes, comme la prévention, la sensibilisation, et surtout la lutte contre l'alcool et la drogue", pointe-t-il.

Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur révèle que 58% des excès de vitesse verbalisés en France sont inférieurs à 5km/h



Oui, vous avez bien lu.



➡ 6 PV sur 10 sont adressés non pas pour des excès de vitesse, mais pour de tout petits dépassements [#THREAD⤵️] pic.twitter.com/JKr5LEq14A — 40 millions d'automobilistes (@40MA) April 27, 2022

Réduire le délai entre l'infraction et la réception du PV

Mais supprimer ces amendes serait un mauvais signal envoyé aux conducteurs, estime Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière.

"Vous allez toujours créer un effet de seuil supplémentaire : c'est-à-dire que vous allez être tolérant avec 5 km/h, et donc ceux qui roulent à plus de 10 km/h vont protester à leur tour, et dire qu'il n'y a pas de raison de les sanctionner non plus." Anne Lavaud, présidente de Prévention Routière à franceinfo

"Donc il faut respecter la loi, mais en revanche, il faut associer une pédagogie sur toutes les contraventions", ajoute-t-elle.

Pour ça, il faudrait que les PV arrivent plus rapidement dans les boîtes aux lettres des contrevenants, "il faut réduire absolument le délai entre le moment de l'infraction et la réception de la contravention chez soi", admet Anne Lavaud. Actuellement, le délai est de plusieurs jours à plusieurs semaines.