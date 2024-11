Secours : les pompiers organisent un concours pour leur nouveau logo

Les sapeurs-pompiers de France lancent un concours afin de désigner le prochain logo d'appel d'urgence affiché sur les véhicules.

Il est présent sur tous les véhicules de secours, un combiné téléphonique blanc sur fond rouge, reconnaissable de tous et auquel les Français se sont habitués. Quand on leur parle de changer de logo, il n’y a rien à changer. "Moi ça me convient", explique un passant. Les pompiers veulent un emblème plus dans l'air du temps et les idées ne manquent pas pour redonner un coup de peps à ce logo créé en 1977. "Je pense qu'il faudrait mettre un téléphone plus récent", explique une adolescente. "Peut-être un rouge un peu plus foncé et plus pétant", suggère un passant.

Les internautes au rendez-vous

De nombreuses propositions sont déjà arrivées à la fédération nationale des sapeurs-pompiers. Le concours pour trouver le nouveau visuel des appels d'urgence a séduit les internautes. Plus d'une centaine de logos ont été réalisés par des créateurs de tous âges. Seule limite à la créativité : le logo doit rester blanc sur fond rouge et comporter le 112, le numéro d’urgence.

