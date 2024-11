"J'ai vu des gens qui pesaient 28 kilos" : Henri Mosson, le dernier rescapé du seul camp de concentration situé en France, raconte sa détention

Henri Mosson a aujourd'hui 100 ans. L'ancien résistant est le dernier survivant du camp de Natzwiller-Struthof (Alsace), le seul camp de concentration nazi situé en France. France Télévisions l'a rencontré.

Au cœur de la forêt alsacienne, le souvenir de la barbarie nazie. Des miradors, une potence, autant de vestiges du terrible camp de Natzwiller-Struthof, le seul camp de concentration situé en France. Il a été construit en 1941, lorsque l'Alsace était allemande, annexée par le Troisième Reich.

La mémoire de 50 000 déportés

Au Struthof et dans ses camps annexes, 50 000 déportés ont vécu l'enfer. Henri Mosson portait le numéro 6 290. L'ancien résistant fut arrêté à Dijon et torturé par la Gestapo, avant d'être déporté dans le camp alsacien. À 100 ans, il est l'un des derniers témoins : "C'était abominable [...] j'ai vu des gens qui pesaient 28 kilos", se souvient-il. Il a partagé le calvaire de résistants et de prisonniers politiques venus de toute l'Europe. Le camp a été construit pour eux, surnommés les "NN" par les nazis, pour "Nacht-und-Nebel", "Nuit et brouillard".

