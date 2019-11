Restos du cœur : la 35e campagne d'hiver débute

En 2018, ce sont plus de 900 000 personnes qui ont été aidées par les Restos du cœur, dont la campagne d'hiver démarre mardi 26 novembre. Ce sont de plus en plus de jeunes. Les moins de 26 ans représentent 51% des personnes aidées. Parmi eux, il y a les bébés. "Absolument, en 2018, les bébés représentaient 30 000 personnes. On est en augmentation de 27%. Cette année, je pense que ce sera au moins une hausse de 10%", affirme Thierry Jacques, responsable départemental des Restos du cœur du Val-de-Marne interrogé mardi matin dans l'entrepôt de Rungis.

Besoin de bénévoles

Pour les bébés, les Restos donnent des couches, du lait, des petits pots, etc. "On se rend compte qu'il y a beaucoup de mères seules avec des enfants. C'est un public qu'on reçoit de plus en plus", constate-t-il. Celui-ci recherche encore des bénévoles alors que les centres de distribution des Restos du cœur ouvrent à partir de mardi matin.

