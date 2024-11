Pauvreté : quand des familles et leurs nourrissons se retrouvent à la rue

En France, au moins 2 000 enfants vivraient dans les rues. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Les hébergements d’urgence sont saturés et il n’est pas rare de voir des femmes dormir dans la rue avec leur nouveau-né.

La nuit est tombée sur Grenoble en ce début d’automne, il fait seulement 13°C. Sur une place du centre-ville, un couple nigérian et ses quatre enfants. Le plus jeune est porté sous une couverture par son père. Il s’agit d’un nouveau-né âgé de 10 jours seulement. La mère est sortie de la maternité la veille, sa famille vit dans la rue depuis plusieurs semaines. Les parents sont sans logement. L’hôpital connaissait leur situation et gardait la maman le plus longtemps possible. Mais au bout de 10 jours, faute de place d’hébergement, la jeune femme a dû retourner à la rue avec son nouveau-né et ses enfants.

2 000 enfants vivent dans la rue en France

À Lyon aussi, des nouveau-nés vivent dans la rue. L’hébergement d’urgence est saturé et les campements se multiplient. De plus en plus de familles, avec parfois de très jeunes enfants, sont dehors faute de places disponibles. Selon un rapport de l’UNICEF, au moins 2 000 enfants vivent dans la rue en France. Parmi eux, plus de 450 ont moins de trois ans et certains sont âgés d’à peine quelques jours.

