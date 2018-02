Grand froid : une nuit dehors

C'est un combat quotidien contre l'hiver, qui ce soir devient insoutenable. il est 19 heures et le thermomètre affiche -1°C, mais sous l'abribus de Karim, la température ressentie avoisine -7°. "C'est de l'alcool à brûler ménager, je vais en mettre dans une petite boite de conserve. C'est un chauffage à 3,50 euros. Vous avez 4 heures de chauffage avec une bouteille comme ça", explique-t-il. Des astuces comme celle-ci, Karim en a appris beaucoup depuis trois ans qu'il est à la rue.

10-15 euros dans la soirée

Et être à la rue un soir de grand froid suscite parfois quelques mots compatissants. Karim n'a pas le choix : il doit faire la manche pour vivre. Sa soirée, il va la passer au pied de ce distributeur automatique. Et par ces températures glaciales, Karim peut compter sur la solidarité de certains voisins. "Là j'ai un sandwich, je le mangerai ce soir ou demain". Il est 22 heures, et par -9°C en température ressentie, les passants se font plus rares. "J'ai dû faire 10-15 euros dans la soirée, et un peu de nourriture. Aujourd'hui, ce n’est pas fructueux". Après 6 heures passées dans la rue, la fatigue se fait sentir. Dans un hall d'immeuble, il va pouvoir se reposer quelques heures à l'abri. Un moment de répit avant d'affronter une nouvelle journée de froid.

