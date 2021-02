Grand froid : dans la Somme, des places d'hébergement supplémentaires ouvrent pour les sans-abris

C'est un sale temps pour les sans-abris. La vague de froid qui s'abat sur la moitié nord de la France avec des températures négatives place les SDF en grande difficulté. Dans la Somme, le plan grand froid a été déclenché. Ce qui offre plus de possibilités d'hébergement d'urgence pour les personnes sans logement.

Une aide qu'apprécie Éric Azouz, un sans-abri qui bénéficie depuis un mois d'une place au chaud. "J'ai eu de la chance grâce à mon éducatrice qui m'a placé ici dans l'auberge de jeunesse. Je suis un peu mieux loti. On a la douche dans la chambre, on est bien, on est maintenant à l'aise. Cela fait plus d'un mois que j'y suis". Il ne craindra donc pas pour sa vie, alors que le thermomètre approchera les -10 degrés dans les prochains jours.

Grâce au travail des associations locales et de la préfecture de la Somme, 53 places d'hébergement temporaire ont été ouvertes de jour comme de nuit dans le département. Un dispositif provisoire que la préfecture espère prolonger au-delà de la fin de la veille hivernale le 31 mars.