Alpes-Maritimes : des réveillons solidaires

À Saint-André-de-la-Roche (Alpes-Maritimes), le Secours populaire travaille du lundi au dimanche. L'association ne connait pas les jours fériés, mais les bénévoles ont bien pensé au réveillon des sans-abri et des mal-logés. Ils mitonnent une maraude digne du 31 avec toasts au foie gras et plats de viande entre autres. Marilyne Trabucatti, directrice générale des services Secours populaire détaille : "Nous avons fait une collecte de friandises pour les SDF et les familles qui sont dans la rue. Nous allons préparer un bon repas pour toutes ces personnes".

Réveillon insulaire

50 personnes auront donc un réveillon inespéré avec aussi des cadeaux pour les enfants. À Cannes (Alpes-Maritimes), une autre association est sur le pont. Amitiés Lérins Fondacio invite des sans-papiers ou sans famille à réveillonner de façon insulaire avec les moines de l'île Saint-Honorat. Cette année, leur initiative permettra à 42 âmes solitaires, toutes religions confondues, de faire le vœu d'une vie meilleure dans ce cadre unique en plein cœur de la baie de Cannes.

