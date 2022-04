À Auxerre, la mairie ouvre une enquête interne après des suspicions de "défi anti SDF" au sein de la police municipale

La municipalité de la ville d’Auxerre (Yonne) annonce mardi 19 avril sur sa page Facebook avoir diligenté une enquête interne au sein de sa police municipale, après des suspicions d’un "défi anti SDF" par sa police municipale, appelé également "challenge marginaux", rapporte France Bleu Auxerre. Vendredi, un conseiller municipal d’Auxerre a déposé plainte après la découverte de deux photos prises dans le bureau de la police municipale d’Auxerre. Il était signifié sur un tableau que "si plus aucun marginal" n'étaient devant le Monoprix de la ville au 30 avril, les policiers gagneraient "un sachet de meringues maison, un repas cohésion, un bon cadeau au point gourmand et un coffret gourmand".

Dans son communiqué, la municipalité évoque un "challenge inapproprié et contraire aux valeurs que nous défendons", initiative selon elle "prise sans répondre à une demande de la hiérarchie". "Le centre-ville d’Auxerre fait face à un problème récurrent et ancien de mendicité agressive, fréquemment liée à l’alcool", poursuit la municipalité, qui ajoute que "des agressions verbales et physiques ont été signalées".