Scrabble : records, scandales, parties dans l'espace... Dix faits insolites sur le jeu culte qui fête ses 75 ans

Le jeu de société où l'on cumule des points en créant des mots sur une grille a été créé le 13 avril 1948 aux États-Unis. Chaque année, 1,5 million d'exemplaires sont vendus dans le monde. On a sélectionné dix anecdotes scrabblesques (pour briller en soirée).

Quel est le point commun entre l'ancien président américain Barack Obama, la chanteuse Taylor Swift et le footballeur français Hugo Lloris ? Ils sont tous les trois fans de Scrabble. Preuve que ce jeu de lettres, qui fête son 75e anniversaire jeudi 13 avril, est toujours aussi populaire. En version plateau ou numérique sur ordinateur ou application pour smartphone. Saviez-vous que 30 000 parties sont jouées toutes les heures dans le monde ? Voici 10 "devinettes" spéciales Scrabble concoctées à partir de données transmises par Hasbro.

>>> Le Scrabble interdit des mots jugés offensants, les joueurs s’interrogent sur ce bannissement

1 Le mot au score le plus élevé est un médicament

Vous rêvez de faire un gros coup au Scrabble ? D'impressionner vos amis ou votre famille ? Essayez de placer le mot Oxyphenbutazone sur la grille. C'est en effet la suite de lettre, autorisée dans le jeu, permettant d'obtenir le score le plus élevé. Placé au bon endroit, Oxyphenbutazone peut rapporter 1 458 points. Il s'agit d'un anti-inflammatoire retiré du marché au milieu des années 80.

Le record actuel est détenu par le kurde Karl Khoshnow. En 1982, cet expert scrabblier, aujourd'hui décédé, a obtenu 392 points en plaçant le mot caziques, c'est à dire "chef" au pluriel.

2 La dernière version éditée est ukrainienne

Le Scrabble est produit dans 28 langues différentes et l'ukrainien est la dernière introduite. Parmi elles, on compte une version en braille pour les personnes aveugles et mal-voyantes. Il n'est pas possible de jouer avec une version chinoise ou japonaise mais les locuteurs de ces langues peuvent jouer en anglais avec un livre de règles dans leur propre langue.

3 Le Scrabble ne s'appelait pas Scrabble au départ

L'inventeur du Scrabble, l'Américain Alfred Mosher Butts, avait d'abord baptisé son jeu "Lexiko". Il a ensuite été renommé "Criss-Crosswords", "It" et "Alph" (en référence au nom de son créateur) avant de prendre son nom définitif en 1948. Le mot générique Scrabble vient du néerlandais "schrabbelan" qui signifie "griffer" ou "gratter".

4 Des parties ont lieu sur la Station spatiale internationale

Savez-vous comment les astronautes de la Station spatiale internationale parviennent à jouer au Scrabble malgré l'apesanteur ? À l'aide d'un plateau et de lettres fixées à leur dos par un système de velcro. Dans la catégorie conditions extrêmes, une partie de Scrabble sous-marin a également été jouée en 1995 à l'université de Portsmouth (Angleterre) au profit d'une association caritative. Les scrabbliers avaient utilisé des tuiles et des plateaux laminés spéciaux auxquels étaient attachés des poids en plomb.

5 Un Néo-Zélandais champion de Scrabble... en français

Le 20 juillet 2015, à Louvain en Belgique, Nigel Richards, un Néo-Zélandais de 48 ans, remporte les championnats du monde de Scrabble classique francophone après une finale de trois heures. Sa particularité ? Ce barbu à lunettes ne parle pas français... Et a une très bonne mémoire ! En seulement deux mois, l'anglophone a mémorisé l'Officiel du Scrabble soit près de 60 000 mots et plus de 300 000 déclinaisons. Nigel Richards est loin d'être un débutant puisqu'il est aussi quadruple champion du monde de Scrabble anglophone.

6 Un million de tuiles perdues

Elles se baladent aux quatre coins du monde, parfois très loin de leur plateau. Près d'un million de tuiles de Scrabble sont manquantes. Si on les mettait l’une sur l’autre, elles atteindraient la hauteur d’environ 12 Empire State Building.

Si toutes les tuiles de Scrabble jamais produites étaient placées bout à bout, elles feraient huit fois le tour de la terre.

7 Le scandale de la tuile G

Lors des championnats du monde de Scrabble à Varsovie en 2011, Chollapat Itthi-Aree, un joueur thaïlandais de 25 ans, a accusé Ed Martin, un Anglais de 35 ans, de cacher une tuile G. Il a demandé que les juges procèdent à une fouille à nu de Martin dans la salle de bain. Mais la demande a été rejetée et ce dernier a gagné la partie par un point. Selon le quotidien britannique The Sun, il s'agit du "plus grand scandale qui a frappé l'événement depuis qu'un joueur a accusé un autre d'avoir mangé une tuile".

8 Jouer au Scrabble ou aller aux toilettes... Il faut choisir

En 1995, un joueur de Scrabble britannique a porté plainte contre l'organisation dont il était membre, l'Association of British Scrabble. Son grief ? Il estime que l'association ne lui laissait pas assez de temps pour se rendre aux toilettes entre les parties.

9 On peut jouer 25 parties en même temps

C'est le record détenu par le Malaisien Ganesh Asirvatham. Pendant deux heures et demie, le 7 novembre 2007, il a affronté 25 compétiteurs simultanément lors du championnat du monde de Scrabble. Il n'en a gagné "que" 21.

10 La plus grande partie a opposé des militaires

Last but not least... La plus grande (en taille) partie de l'histoire du Scrabble a été jouée en 1998, dans le stade de Wembley (Royaume-Uni) pour marquer le 50e anniversaire du jeu. L'armée britannique et la Royal Navy se sont affrontées à l'aide de tuiles de 2,5 mètres de côté. La victoire de la marine royale est inscrite au Guiness des records.