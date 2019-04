Sarthe : un propriétaire obtient plus de 700 000 euros de réparation car la LGV passe près de son château

Le châtelain estime que la voie de chemin de fer implantée près de sa propriété a engendré une perte de valeur de son bien.

Un mal pour un bien ? Le tribunal administratif de Nantes a condamné Eiffage Rail Express, maître d'ouvrage de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, à verser 743 854 euros au propriétaire d'un château situé à Coulans-sur-Gée (Sarthe), a fait savoir la juridiction, jeudi 18 avril.

Le châtelain avait déposé une requête en 2015, estimant que la voie de chemin de fer, implantée au plus proche à 450 m de sa bâtisse, avait engendré une perte de valeur vénale de son bien immobilier, composé d'un château du XVIIIème siècle, de dépendances, d'un parc de 48 hectares, de bois et des prairies. Il estimait son préjudice à environ 1,5 million d'euros "du fait de l'implantation et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire", qui traverse une partie de sa propriété, ce qui avait préalablement entraîné un défrichage en lisière de bois et la suppression de certaines allées, a rappelé le tribunal.

Le tribunal a validé la requête mais ramené le montant de la réparation à une somme inférieure. Le passage des trains à proximité constitue "un élément particulièrement défavorable pour la quasi-totalité des acquéreurs potentiels de ce type de résidence à la recherche d'une qualité environnementale particulière", a estimé cette juridiction. La propriété avait été estimée par un expert à 2,9 millions d'euros avant le litige.