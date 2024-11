Salon de l’agriculture : Oupette, vache limousine de la Vienne, choisie comme égérie pour l’édition 2025

Oupette, une vache limousine de la Vienne, sera la prochaine égérie du Salon de l'agriculture, édition 2025, a appris France Bleu Poitou vendredi 29 novembre auprès de son éleveur et du comité de sélection. La vache limousine vient de la ferme de la Perinière, à Dienné dans la Vienne. Elle tient son nom de sa mèche rousse. Cette race a été choisie pour être la vache star du Salon et donc figurer sur l'affiche. C'est la première fois qu'une vache limousine est l'égérie du salon.

Oupette, "c'est une vache d'une tonne qui correspond très bien aux morphologies de la race limousine", explique Alexandre Humeau, son éleveur et propriétaire de la ferme de la Perinière à Dienné, dans la Vienne, à France Bleu Poitou. Pour lui, "c'est une fierté de représenter la race limousine au Salon de l'agriculture et c'est une fierté aussi personnelle de pouvoir monter mon élevage à Paris", poursuit l'éleveur. Venir et représenter le Salon de l'agriculture, "c'est un peu le Graal", estime Alexandre Humeau. "Monter au Salon de l'agriculture, on en rêve toujours depuis l'enfance."

"On essaie de la mettre dans les meilleures conditions"

Le départ de la vache est prévu pour le 21 février, veille de l'inauguration du Salon de l'agriculture à Paris. En attendant, Oupette se prépare : "On la lave une fois par semaine, on la promène, on l'habitue au bruit, à la musique, on essaie de la mettre dans les meilleures conditions", détaille Alexandre Humeau.

Au-celà de cette égérie, c'est le duo animal/éleveur qui a été préféré : "La vache est une vraie belle limousine, parce qu'elle a toutes les qualités de la race limousine. Et puis Alexandre, aujourd'hui, c'est un éleveur, j'ai envie dire moderne dans son époque, explique Emilien Rouet de France Limousine Sélection, qui a porté la candidature d'Alexandre et Oupette. Il est l'incarnation de l'élevage et le métier d'éleveur aujourd'hui".

La plus grande ferme de France se tiendra du 22 février au 2 mars 2025 à Paris.