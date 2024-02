Salon de l'agriculture : la sécurité renforcée par rapport à l'an dernier

La sécurité autour du Salon de l'agriculture est renforcée cette année. Le plan Vigipirate est au niveau "risque attentat", surtout en lien avec la crise agricole. De très nombreux policiers sont mobilisés samedi pour l'ouverture du salon.

Le dispositif est quasiment doublé par rapport à l'an dernier : près de 1000 policiers seront mobilisés. Une attention portée à la visite du président de la République. Classiquement, une bulle autour de lui sera formée par le GSPR, le Groupe de sécurité de la présidence de la République.

Et à l'intérieur du salon, des policiers, en nombre nous dit-on, et en civil, parmi les visiteurs. À l’extérieur, 10 unités de forces mobiles seront positionnées, des CRS et escadrons de gendarmes mobiles. Cela fait environ 700 hommes près du parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le sud de Paris. Des unités sont aussi en réserve, prêtes à intervenir au cas où. Enfin, le Salon de l'agriculture lui-même a renforcé sa sécurité. Il y a 30% d'agents en plus par rapport à l'édition 2023.