VIDEO. Saint-Valentin : en 1953, un "bal des timides" était organisé pour trouver l'âme sœur

Comment rencontrer son âme sœur ? A l'occasion de la Saint-Valentin, jeudi 14 février, beaucoup se posent la question. En 1953, une initiative étonnante avait fait l'objet d'un reportage des "Actualités françaises" : le "bal des timides". "Le but de cette sensationnelle et curieuse trouvaille est sans doute d'abord de rapprocher des êtres qui s'adoreraient bientôt s'ils osaient se le dire, mais surtout, au fond, de faire d’un timide breveté, un être qui ne l'est plus", commente alors le journaliste.

"Pour les timides, par les timides"

Des slogans sont même affichés pour encourager les participants. On peut notamment lire : "Pour les timides, par les timides" ou "le timide est un être supérieur qui n'impose pas sa supériorité". Une élection de "miss timidité" était aussi organisée lors de ce bal.