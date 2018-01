Royaume-Uni : une femme transgenre pose pour la première fois pour le magazine "Vogue"

Une consécration pour Paris Lee. Cette mannequin, écrivaine et militante est la première femme transgenre à poser pour le magazine britannique Vogue, rapporte la BBC (en anglais), jeudi 4 janvier. Il s'agit d'un dossier spécial du magazine célébrant les 100 ans du droit de vote des femmes aux Etats-Unis.

Paris Lee pose en compagnie de blogueuses, femmes politiques, journalistes. Elle a remercié, sur Twitter le magazine. "Merci de m'avoir inclus dans Vogue et ce moment spécial, avec ces femmes fortes, intelligentes et inspirantes. Alors que nous célébrons les 100 ans du droit de vote des femmes au Royaume-Uni, assurons-nous que nous nous battons pour TOUTES les femmes. Notre diversité est notre force."

Thank you @Edward_Enninful for including me in @BritishVogue, and this special moment, with these strong, smart and inspiring women. As we celebrate 100 years since women have been able to vote in the UK, let's make sure we're fighting for ALL women. Our diversity is our strength pic.twitter.com/ve8M9wzfDw