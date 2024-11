Restos du cœur : "Ça va mieux que l'année dernière mais nous restons très prudents", explique le porte-parole de l'association

"Ça va mieux que l'année dernière mais nous restons très, très prudents", explique mardi 19 novembre sur franceinfo Yves Merillon, porte-parole des Restos du cœur. Après un déficit de 35 millions en 2023, l'association se retrouve en 2024 avec un excédent de 22 millions grâce à "la générosité du public" et "un effort supplémentaire" de l'État.

: à lire aussi Une situation "insupportable" : 128 000 bébés ont été accompagnés par Les Restos du cœur en 2024

Les Restos du Cœur avaient été contraints l'année dernière de prendre des mesures de restriction en limitant l'accès à l'aide alimentaire. "Nous n'avons pas complètement repris les conditions d'accès des aides", souligne-t-il. Les perspectives économiques inquiètent Yves Merillon : "On parle de plans sociaux, on parle de beaucoup de difficultés. Si le chômage doit reprendre, si l'inflation repartait, il est certain que les personnes qui ont besoin de nous reviendraient très nombreuses à nos portes et que ce serait extrêmement difficile de continuer dans ces conditions".

Six générations nécessaires en France pour sortir de la pauvreté

Cette année, les Restos du cœur souhaitent lutter "contre la reproduction de la pauvreté de génération en génération". Selon l'OCDE, il faut en France six générations pour sortir de la pauvreté. "La moitié des personnes que nous accueillons ont moins de 25 ans et nous avons 128 000 bébés de moins de trois ans", précise Yves Merillon. "C'est énorme. Nous voulons absolument tout faire pour que ces 128 000 bébés qui sont aujourd'hui aux Restos du cœur avec leurs parents ne soient plus dans 20 ans de jeunes adultes encore aux Restos du cœur", dit-il.