Reportage "S'il y a coup de foudre, vous cognez dans l'autre caddie" : la drague organisée au supermarché, nouvelle tendance en Espagne

C'est la nouvelle mode venue d'Espagne sur les réseaux sociaux. Aller dans les supermarchés pour draguer, l'idée a été lancée par une actrice comique espagnole dans une vidéo postée sur TikTok le 20 août dernier. La publication de Vivy Lin dépasse samedi 31 août le million de vues, et des centaines de vidéos circulent au sujet de la drague dans les supermarchés.

"C'est mieux que le virtuel"

Dans ce supermarché madrilène, "l'heure du flirt" a commencé. Entre 19h et 20h, ceux qui veulent trouver l’âme sœur doivent se munir d’un ananas et le poser à l’envers dans son caddie : c'est la consigne pour que les “intéressés” puissent se reconnaître entre eux. Et ça a l’air de fonctionner puisqu’il ne reste plus qu’un seul ananas dans le rayon fruits et légumes. À côté du présentoir, de jeunes adolescentes rient allègrement, avec leur ananas à l’envers. “On est venues ensemble ! Certaines ont un petit ami mais pas toutes, alors on est venues les accompagner. C’est très drôle", confient-elles.

"Nous regardons s’ils sont beaux. Si c’est le cas, alors nous cognons leur caddie !” De jeunes Madrilènes à franceinfo

Ce choc entre caddies, c'est ce qu’on appelle “faire un match”, explique Diego, 16 ans, lui aussi venu avec ses amis : "S’il y a un coup de foudre, vous devez cogner le caddie de l’autre personne et, ensuite, vous commencez à lui parler, explique-t-il. C’est un peu étrange mais c’est sympa, car cela encourage les jeunes comme nous à socialiser autrement, en dehors des écrans.”

La plupart des “dragueurs” et “dragueuses” présents sont des adolescents. Pour eux, cette nouvelle mode est une façon de s’amuser, mais également de se parler, de sortir de leur routine et de flirter autrement, et non sur les réseaux sociaux. Inma, 50 ans, est simplement venue faire ses courses, mais elle regarde ses jeunes de façon amusée : "C’est un nouveau format, ce n’est pas mon style, mais c’est mieux que le virtuel, parce qu’ici c’est du concret : un regard, un sourire ou le parfum de quelqu’un qui va réveiller votre passion."

Un coup marketing

Pour Alicia López Losantos, psychologue et directrice de l'agence matrimoniale Lazos, c’est une campagne de marketing brillamment orchestrée par l’enseigne de supermarché. Et sur le plan sentimental, elle est très critique. Elle n'approuve pas la vision frivole que l’on transmet des relations de couple, même si elle est consciente que c’est de plus en plus difficile de draguer. "Beaucoup de jeunes d’aujourd’hui ne savent pas trop comment démarrer un flirt. La séduction a totalement disparu, concède-t-elle. C’est la société de consommation : des relations rapides et superficielles. Il est donc très difficile de trouver un vrai partenaire, des personnes qui recherchent un engagement, une relation. La solitude est en train de devenir la pandémie du 21e siècle."

La drague dans les supermarchés espagnols sera sans doute une mode passagère, mais elle aura au moins eu le mérite de pointer du doigt les limites des flirts virtuels.