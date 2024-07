Reportage "Moi je vais être vraiment en vacances !" : quand les parents envoient leurs enfants passer l'été chez les grands-parents ou en colonie

Ces 6 et 7 juillet constituent le premier grand week-end de départs en vacances. La SNCF attend plus d'un million de voyageurs dans les trains d'ici dimanche soir, dont près de la moitié passeront par les gares parisiennes. Comme l'année scolaire vient de se terminer, les quais de gare se remplissent, avec notamment beaucoup d'enfants prêts à passer l'été en colonies ou chez les grands-parents.

Gare Montparnasse à Paris, Corinne amène ses petits-enfants devant le train, direction la colonie de vacances. Louis a déjà tout prévu pour son voyage vers les Yvelines. "On va faire des jeux, prendre le goûter", raconte-t-il, pressé. Mila part aussi en vacances avec sa petite soeur direction la colonie. "L'école c'est bien mais faire une pause pour partir en colo c'est bien aussi", sourit-elle.

"Profiter", "aller à la pêche"

Raphaël, 13 ans, lui va passer les deux prochaines semaines avec ses grands-parents dans le Loiret. Et il compte en profiter, car l'an prochain il sera peut-être un peu trop âgé pour ça. "Je commence à être grand, je profite parce qu'ils vont vieillir", confie-t-il avec émotion. Sa grand-mère sourit : "Moi je comprends qu'arrivés à un certain âge ils ne veulent plus être avec les grands-parents". Mais la petite Louise, 4 ans, n'en est pas là et sait déjà ce qu'elle va faire de ses vacances : "Je vais aller à la pêche."

Sur le quai, on se dit au revoir, avec un grand sourire. Les parents restent sur le quai, comme Christine qui voit partir sa fille partir avec sa grand-mère :"Moi je vais être vraiment en vacances, pour le coup !"