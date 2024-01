Reportage "Il y a pas mal d'hommes de 50 ans qui veulent savoir où ils vont sur le plan professionnel" : les voyantes très sollicitées en fin d'année

C'est dans son appartement que nous accueille Isabelle Vion, 71 ans, membre de l'Institut National des arts divinatoires. Ici, pas de décoration particulière, pas de boule de cristal, pas de carte. Cette voyante a seulement besoin d'un calepin et les pages sont bien remplies. La période de fin décembre à février est toujours intense. "On dirait que les gens se donnent le mot pour savoir très, très vite".

Justement, le téléphone sonne pour une consultation. Anne, une maman célibataire de 56 ans souhaiterait connaître son avenir sur le plan sentimental. Isabelle a pris des notes et a eu ce qu'elle appelle des flashs. Verdict : "Cette année, ça va bouger Anne".

Le coût : 30 euros pour 10 minutes de consultation, mais peu importe car Anne s'interroge beaucoup et veut savoir ce qui l'attend. "C'est important parce que sans amour, c'est compliqué dans la vie, confie-t-elle. La solitude, c'est terrible".

Des interrogations sur l'amour et le travail

Vais-je trouver l'amour ? Est-ce que mon couple va durer ? Voilà des questions qui reviennent régulièrement en cette période. D’après Isabelle, il y a un autre sujet de préoccupation, l'emploi. "Il y a pas mal d'hommes qui ont à peu près 50 ans et qui veulent savoir où ils vont sur le plan business et travail". Peu importe le sujet, la voyante l'assure : "les gens veulent savoir parce que ça peut les aider aussi à avoir peut-être une meilleure année". Ils sont parfois angoissés, ajoute Isabelle Viant.

Alors justement, que me réserve 2024 ? C’est à mon tour de savoir. Installée dans son salon, Isabelle a accepté de me faire une séance. Après quelques instants, ça y est je suis fixé. "En couple cette année ? Je ne crois pas, mais une rencontre oui. C'est marrant parce que je vois une personne aux cheveux un peu clairs, pas grande de taille et très sympa". Et sur un plan professionnel, "il y a un élan qui est très très positif." Le rendez-vous est déjà donné dans un an pour faire le bilan.