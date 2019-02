VIDEO. Terroristes, superstitieux, misogynes… Le cinéma propage-t-il une bonne image des musulmans ?

Dans ce film, les musulmans commettent-ils des actes terroristes ? Sont-ils représentés comme des personnes en colère ? Leur culture est-elle archaïque ? Toutes ces questions font partie du "Riz Test". Ce test permet d'évaluer la représentation des femmes et des hommes musulmans à la télévision et au cinéma. Son appellation découle de l'acteur Riz Ahmed. L'artiste milite pour une plus grande diversité au cinéma et condamne farouchement les "étiquettes" que certains apposent sur le front des acteurs. Il aspire à ce que les scénaristes et les producteurs conçoivent leurs créations avec plus de réalisme et moins d'idées préconçues. "On doit créer des histoires qui incluent et représentent tout le monde et qui nous rapprochent les uns des autres", estime l'acteur.

Selon une étude de l'université de Cambridge, la couverture médiatique des musulmans au Royaume-Uni a contribué à l'augmentation de l'hostilité à leur égard. Par son combat, Riz Ahmed espère que les "écrans" divulgueront une image plus fidèle de l'islam.