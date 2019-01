VIDEO. "Chez Omar, j’ai préféré sa modestie et sa bonté" : "Yao", un road-movie au cœur du Sénégal

"Chez Omar, j'ai préféré sa modestie et sa bonté. Il m'a appris plein de choses", confie Lionel Basse. Le jeune acteur sénégalais joue dans le film "Yao" et a dû aménager ses heures de cours pour pouvoir partager l'affiche avec Omar Sy. Il y incarne un jeune garçon qui a voyagé des centaines de kilomètres pour rencontrer son idole : un acteur français qui découvre le Sénégal pour la première fois. L'acteur va sillonner la pays accompagné de ce jeune admirateur et aura l'occasion de se "reconnecter avec son passé, ses racines et il va lier un lien avec le petit", explique Omar Sy.

Les habitants qui sont là nous ont très, très bien accueillis. Omar Sy À Brut

Le film "Yao" évoque la spiritualité et le Sénégal est un pays propice pour aborder ce sujet car "les gens cohabitent sans se juger ou questionner l'autre croyance. (…) La spiritualité passe avant la religion", affirme Omar Sy.

Le film a notamment été tourné dans le village de Diofor, dans le sud-ouest du pays. Le réalisateur Philippe Godeau et les deux acteurs principaux ont tenu à présenter le film aux habitants de la région. "On voulait absolument vous le montrer. Vous nous avez fait un super cadeau en nous accueillant comme vous l'avez fait", a déclaré Omar Sy aux nombreux spectateurs présents.