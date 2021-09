"On s'écrivait régulièrement. On se voyait aussi un peu plus fréquemment, jusqu'au jour où il m'avait invité à prendre le thé chez lui, à l'issue de quoi, au moment de se quitter, on se rapproche l'un de l'autre pour se faire la bise, et puis je l'ai embrassé sur la bouche." Avant, Marc était prêtre et Ingrid était sa paroissienne. Mais ce jour-là, leur vie bascule. "Pour moi, ça voulait dire quitter ce ministère, parce qu'il n’était pas question pour moi de rester dans la clandestinité d'une relation", explique Marc.

Finalement, Marc et Ingrid décident de faire les choses progressivement mais l’Église découvre leur relation, obligeant Marc à être suspendu radicalement. "Donc, je suis allé m'inscrire à Pôle emploi sauf qu'à la différence des personnes qui se font virer, eux, quand ils se font virer, ils ont une attestation de leur employeur pour toucher des allocations chômage et moi, je n'ai pas d'attestation de mon employeur", raconte Marc.