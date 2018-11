VIDEO. Brésil, Dieu a voté !

Silas Malafaia est l’un des pasteurs évangéliques les plus influents du Brésil. Ses prêches racistes, homophobes et pro-armes passionnent les foules. Et il se vante d’avoir porté Jair Bolsonaro au pouvoir. Tout comme João Victor : à 10 ans à peine, cet "enfant-prêcheur", qui hurle ses louanges à la gloire de Dieu et inonde les réseaux sociaux, a lui aussi appelé à voter Bolsonaro.

Des dizaines de millions de fidèles

La victoire de Jair Bolsonaro est aussi celle des évangéliques, ces protestants ultra-conservateurs qui représentent aujourd’hui un tiers de la population brésilienne. Ce sont des dizaines de millions de fidèles et leurs pasteurs qui ont voté en masse pour le nouveau président. Qui sont ces adeptes de Eglise de l'Assemblée de Dieu qui ont porté l’extrême droite au pouvoir ?

Un reportage de François Cardona diffusé dans "Envoyé spécial" le 8 novembre 2018.