Turquie : Sainte-Sophie va-t-elle redevenir une mosquée ?

Depuis bientôt 1 500 ans, à Istanbul (Turquie), elle domine le Bosphore. Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, Sainte-Sophie est le monument le plus visité d'Istanbul. L'an dernier encore, avant l'épidémie de Covid-19, ils furent près de trois millions venus du monde entier à admirer les coupoles et les mosaïques.

"Erdogan veut flatter son électorat musulman conservateur"

Erdogan, en peine dans les sondages et en froid avec l'Occident a décidé d'en faire à nouveau un lieu de culte musulman, au grand dam de la Grèce orthodoxe et d'autres pays qui ont appelé le président turque à renoncer. "Erdogan veut flatter son électorat musulman conservateur et il veut montrer aux Européens qu'il fait ce qu'il veut dans son espace national", explique Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie, institut français des relations internationales.