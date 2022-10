Climat : quand les températures perdent le Nord

E. Pelletier, N. Fleury, C. Colnet, A. Husser, L. de Pavant, D. Chevalier

Le Nord affiche 22 et 24 °C, samedi 29 octobre. Les températures, bien au-delà des normales de saison pour une fin de mois d'octobre, inquiètent, mais permettent aussi aux habitants de profiter au soleil.

À Strasbourg (Alsace), un immense sapin de Noël est installé, samedi 29 octobre, sous un grand soleil. Il y fera cet après-midi 22 °C, dix de plus que les normales de saison. Cette vague de chaleur inédite perturbe les Alsaciens. “C’est un peu inquiétant là, les températures sont vraiment élevées, on était en tee-shirt hier”, confie une habitante. À Malo-les-Bains (Nord), les habitudes des consommateurs sont bouleversées, les glaces se vendent encore à la Toussaint.

24 °C dans le Nord

Près de 24 °C sont attendus cet après-midi sur les plages du Nord, près de deux fois plus que d’habitude. “Il y a un dérèglement climatique là. On a pris dix degrés de plus en 15 jours, c’est quand même assez étonnant en cette période d’avoir des températures aussi douces”, explique un homme. Un autre habitant se souvient avoir vu le général De Gaulle sortir de l’église Notre-Dame un 11 novembre, du gel sur le sol. Cette douceur durera au moins jusqu’à la fin du week-end.