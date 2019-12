Toulouse : un spectacle de crèche vivante interrompu par des manifestants

Les manifestants étaient une cinquantaine, selon l'archevêque qui dénonce cette interruption.

La tonalité religieuse du spectacle n'a visiblement pas plu à tout le monde. A Toulouse, la crèche vivante a été interrompue par des manifestants, samedi 14 décembre après-midi, place Saint-Georges, rapporte La Dépêche.

"Certains ont essayé à plusieurs reprises de monter sur l'estrade, il y a eu des bousculades et nous avons décidé de mettre fin au spectacle car les conditions de sécurité n'étaient plus acceptables", relate Erwan Demolins, porte-parole de l’association organisatrice Vivre Noël Autrement, interrogé par 20 Minutes.

"Une cinquantaine de manifestants"

L’archevêque de Toulouse, Robert Le Gall a dénoncé dans un communiqué, publié sur le compte Twitter du diocèse, l'interruption de la crèche vivante toulousaine. Selon l'archevêque, ce sont "une cinquantaine de manifestants" qui se sont opposés au spectacle, au cours duquel, rappelle le responsable religieux, "des chants de Noël sont entonnés" et "des scènes de Nativité jouées", comme le montre une vidéo postée sur le compte Facebook de l'association.

"Je déplore, écrit l'archevêque, que le simple rappel de la naissance de Jésus et des valeurs qu’elle véhicule (accueil de l’étranger, annonce de la Paix et signe de tendresse dont nous avons tous besoin) ne soit plus respecté dans notre pays et suscite même des actes de violences verbales et physiques de ceux qui s’érigent comme défenseurs de la liberté."

L’association déclare qu'elle réfléchit "aux suites à donner".