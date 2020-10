Séparatismes : "Les musulmans de France doivent prendre toute leur part dans ce combat qui est le leur", affirme Mohammed Moussaoui, le président du CFCM

Le président du Conseil français du culte musulman, Mohammed Moussaoui, a regretté vendredi sur franceinfo "le langage utilisé" pour décrire les ''islamistes'' et souhaiterait que soit utilisé le vocable ''extrémistes se réclamant de l'islam".

Emmanuel Macron présente les grandes lignes du projet de loi contre les séparatismes vendredi 2 octobre dans les Yvelines. "Les musulmans de France doivent prendre toute leur part dans ce combat qui est le leur", a déclaré vendredi sur franceinfo Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui a un regret sur "le langage utilisé". Il aimerait qu'on dise "extrémistes se réclamant de l'islam" au lieu de parler d'islamistes.

franceinfo : Ce projet de loi est-il une priorité ?

Mohammed Moussaoui : Cela a toujours été une priorité pour le culte musulman de combattre l'extrémisme se réclamant de l'islam. Le projet de loi en préparation est aussi notre combat. Dès 2014, j'avais lancé les états généraux sur le radicalisme avant même les attentats de 2015. Nous avons écouté des centaines d'imams et d'aumôniers pour réfléchir et mettre en place des actes concrets pour lutter contre l'extrémisme.

Quel constat dressez-vous ?

Au-delà du mot utilisé, la réalité est là. Il faut combattre des personnes, des extrémistes qui veulent asseoir leur pouvoir sur les consciences et les comportements. Ils tentent de prendre le pouvoir dans certains quartiers. Il est de notre devoir, en tant que citoyen, de défendre la République et ses valeurs, de défendre notre religion qui est dévoyée, utilisée pour assassiner nos concitoyens et s'attaquer à notre pays. Il n'y a pas plus grave que d'avoir ce sentiment que sa propre religion est utilisée pour s'attaquer à son propre pays.

Lutter contre les séparatismes est-ce défendre les musulmans ?

Tout à fait, c'est comme ça que nous le voyons et je pense que les musulmans de France doivent prendre toute leur part dans ce combat qui est le leur. J'ai peut-être un petit regret sur le langage utilisé. Quand on entend judaïsme, christianisme, on a à l'esprit deux religions, deux civilisations, des croyants et lorsqu'on entend islamisme il va falloir entendre autre chose, comprendre autre chose. C'est blessant pour les musulmans de France. Les musulmans de France sont des citoyens comme les autres, ils ont à cœur de défendre la République et ses valeurs. Ils doivent être respectés comme des citoyens à part entière. Je ne suis pas pour ne pas mettre des mots sur une réalité. Mais quand on dit des extrémistes se réclamant de l'islam on marque déjà une distance nécessaire.