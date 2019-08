Russie : un enfant violenté par un prêtre orthodoxe lors d'un baptême

Il n'hésite pas, plonge le bébé dans le petit bassin d'eau, rituel traditionnel du baptême russe. Mais voilà, les cris de l'enfant s'accentuent. Et le prêtre continue, pose la main sur le visage de l'enfant comme s'il souhaitait l'étouffer, et replonge dans sa totalité son corps frêle. La mère ne tient plus, elle tente, en vain, d'arracher des mains son enfant.

"Mon enfant a des traces de griffures (...), il fait des crises de paniques"

La scène se déroule en Russie, où le rituel orthodoxe exige de baigner trois fois l'enfant. Mais depuis peu, les vidéos de violents baptêmes se multiplient : "Mon enfant a des traces de griffures (...), il fait des crises de paniques", racontait la mère de l'enfant sur la vidéo en question.

Si l'Église orthodoxe a suspendu le prêtre, et présenté ses excuses auprès de la famille, le prêtre non. Mieux, il a reproché à la mère d'être intervenue durant la cérémonie...