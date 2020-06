Royaume-Uni : l'archevêque de Canterbury appelle à reconsidérer la représentation de Jésus en homme blanc

Dans une interview à la BBC, le primat de l'Eglise d'Angleterre a rappelé que la représentation du Christ variait en fonction des régions du monde.

"La façon dont l'Eglise occidentale dépeint Jésus doit être revue." Dans une interview à la BBC (en anglais), vendredi 26 juin, l'archevêque de Canterbury et chef de l'Eglise anglicane s'est positionné en faveur d'une réflexion sur la représentation du Christ en tant qu'homme blanc.

Dans un contexte de manifestations contre le racisme dans le monde entier, Justin Welby a rappelé que la représenation du Christ dépendait des pays. "Vous voyez Jésus représenté d'autant de façons qu'il y a de cultures, de langues ou de compréhensions", a-t-il noté.

Interrogé par franceinfo en 2014, Michael Langlois, maître de conférences à l'université de Strasbourg et spécialiste de la littérature hébraïque et araméenne, indiquait à propos de l'apparence du Christ : "Jésus appartenait à une population orientale. Il avait la peau plus bronzée, les yeux sans doute pas bleus et les cheveux plutôt frisés."