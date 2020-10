VIDEO. "Séparatismes" : "Le cœur du sujet, c'est l'islamisme radical", affirme Emmanuel Macron

"Vous seriez malhonnête à dire que je n'ai pas nommé les choses très clairement." Lors de la séance de questions-réponses avec les journalistes après avoir dévoilé son plan d'action pour mieux protéger la République contre les "séparatismes", vendredi 2 octobre, Emmanuel Macron a répondu à un journaliste de CNews qui lui demandait si ce projet de loi luttant contre les "séparatismes" n'était pas, "finalement", un projet de loi visant d'abord l'islamisme radical. "Le cœur du sujet (...) il faut plutôt l'aborder de manière directe, sans faux-semblant, mais sans simplification, donc je vous remercie d'avoir dit le terme auquel je suis attaché en effet d'islamisme radical, je l'ai suffisamment longuement défini", a-t-il déclaré.

"C'est difficile de réengager toute une Nation si on a un projet 'contre'"

Il a ensuite précisé les enjeux du futur projet de loi qui sera sera débattu en Conseil des ministres le 9 décembre puis discuté au Parlement au premier semestre 2021. "On a plutôt tendance à faire les choses 'pour', c'est difficile de réengager toute une Nation si on a un projet 'contre'", a poursuivi le chef de l'Etat. "On défend nos libertés et on défend ce projet positif si évidemment on est intraitable sur ceux qui ont plutôt le projet de l'éradiquer et qui sont contre", a-t-il ajouté. Mais il n'a pas seulement pointé du doigt l'islamisme radical puisqu'"il y a d'autres formes de séparatismes au nom de religion ou dérives sectaires, mais ce sont des formes plus minoritaires". "Au nom d'autres religions, a-t-il observé, certains ont des pratiques qui ne sont pas conformes à l'égalité femmes-hommes".