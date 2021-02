Projet de loi contre le "séparatisme" : l'Assemblée nationale adopte le texte en première lecture

L'épilogue de deux semaines de débats houleux à l'Assemblée nationale. Les députés ont largement adopté, mardi 16 février, le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", en première lecture. Le texte, autrement nommé projet de loi contre le "séparatisme", a été adopté lors d'un vote solennel par 347 voix pour, 151 voix contre et 65 abstentions.

Les députés ont adopté, en première lecture, le projet de loi confortant le respect des principes républicains.



Votants: 563

Majorité: 250

Pour: 347

Contre: 151

Abstentions: 65 #DirectAN pic.twitter.com/fVXtzFmFXk — Assemblée nationale (@AssembleeNat) February 16, 2021

Avec quelque 70 articles, le texte a donné lieu à 80 heures de débats en séance et l'adoption de 144 amendements. Ses détracteurs l'accusent d'être "bavard" et "fourre-tout". Le projet de loi touche à plusieurs libertés fondamentales, comme celles organisant l'enseignement ou les associations, et évoque la question du financement des cultes. Voulu par Emmanuel Macron et présenté comme l'un des marqueurs régaliens du quinquennat, il sera examiné au Sénat à partir du 30 mars.