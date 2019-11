Les idées claires : le voile est-il une obsession française ?

Le 11 octobre 2019, Julien Odoul, élu du Rassemblement national, demande publiquement à une femme d'enlever son voile au nom de la "République" et de la "laïcité". Cette scène se déroule lors d'une séance plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à laquelle un groupe d'enfants, avec cette mère accompagnatrice, étaient venus assister. S'en suivront des semaines de débat médiatique sur le voile.

En France le foulard islamique, comme celui que portait la mère de famille pendant la séance plénière, n'est interdit qu'à ceux qui exercent une mission de service public. Les accompagnatrices scolaires ont donc légalement le droit de porter leur foulard pendant les sorties scolaires. Ces débats sont d'autant plus étonnants que nos pays voisins ne les partagent pas. Dans les pays anglo-saxons le foulard islamique est totalement accepté et s'il y a polémique elle se concentre sur le voile intégral. Alors pourquoi la France est-elle obsédée par le voile ? On a posé la question à Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études (EPHE).

