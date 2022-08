Le Conseil d'Etat donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen

Hassan Iquioussen va devoir quitter la France. Le Conseil d'Etat a validé, mardi 30 août, l'expulsion de cet imam. Dans son communiqué, il estime "que ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion". Pour l'institution, "cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen".

"C'est une grande victoire pour la République", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sa décision d'expulsion vers le Maroc avait été suspendu par le tribunal administratif, saisi par l'intéressé pour contester cette mesure.