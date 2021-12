Le co-fondateur du Printemps Républicain, Laurent Bouvet, est mort

Laurent Bouvet est mort. Le politologue, co-fondateur du mouvement laïc Printemps Républicain, s'est éteint samedi 18 décembre à Paris, a annoncé son épouse Astrid Panosyan-Bouvet sur Facebook. Âgé de 53 ans, il était atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui l'avait privé de l'usage de ses membres et la parole, comme il l'avait expliqué fin novembre sur le réseau social.

Sa mémoire a été saluée par plusieurs membres du gouvernement, comme le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer et la ministre déléguée Marlène Schiappa.

Adieu Laurent Bouvet.

Il incarnait le courage dans sa pensée comme dans sa vie.

Il défendait ce que nous avons de plus précieux en partage: la République et donc la liberté, l’humanisme, l’universalisme.

En pensée avec lui, avec Astrid et ses enfants. https://t.co/w0IjlK7EgI