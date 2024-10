Hommage à S. Paty et D. Bernard : "Éduquer cette jeunesse à la laïcité", explique Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État chargée de la Ville et de la citoyenneté

Dans les collèges et lycées de France, une minute de silence a été observée à la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard.

Les professeurs et élèves de France ont rendu hommage à Samuel Paty (assassiné en 2020 par un élève dans les Yvelines) et Dominique Bernard (tué en 2023 par un ancien élève dans le Pas-de-Calais). "Il faut le faire non seulement chaque année mais il faut surtout éduquer cette jeunesse à la laïcité. Elle n’est pas si évidente. Je fais partie de cette génération qui a grandi dans les quartiers populaires. Je viens d'une famille de confession musulmane. Et l'expression de la religion est vraiment dans un cadre très privé", explique Sabrina Agresti-Roubache, ancienne secrétaire d'État chargée de la Ville et de la citoyenneté.

"Les réseaux sociaux sont une arme de destruction massive"

Samuel Paty, âgé de 47 ans, avait été poignardé puis décapité par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d'origine tchétchène, le 16 octobre 2020 à proximité de son collège. Dominique Bernard, 57 ans, avait poignardé à mort par Mohammed Mogouchkov, un ancien élève fiché pour radicalisation islamiste, devant son établissement. "Maintenant on voit bien que les réseaux sociaux sont une arme de destruction massive des esprits de notre jeunesse", ajoute l'ancienne secrétaire d'État.

