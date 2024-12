Laïcité à l'école : l'OCDE salue l'efficacité de l'"Arbre à défis" en primaire

La mise en place de cet outil pédagogique dans les écoles primaires françaises permet d'améliorer la tolérance des enfants sur les questions de laïcité et de religions et "améliore le climat scolaire", selon une étude de l'OCDE révélée lundi matin par France Culture et "Le Monde".

L'"Arbre à défis" est un outil d'éducation à la laïcité conçu par l’association Enquête, qui diffuse des pédagogies et outils ludiques d’éducation à la laïcité et aux faits religieux depuis 2010. Il s'agit d'un jeu destiné aux élèves de CM1 et CM2 qui permet d'éduquer à la laïcité en développant l'esprit critique sur les faits religieux, grâce à la mobilisation de la distinction entre "savoir" et "croire".

Pour faire le bilan de cet enseignement, l'OCDE a mené une étude en Île-de-France de décembre 2022 à juin 2023 auprès d’environ 1 800 élèves de CM1-CM2 de l'académie de Créteil. Selon cette étude, "par rapport à une situation où trois heures en moyenne sont consacrées à l’enseignement de la laïcité et des faits religieux sans outil spécifique, la mise en place de 'l'Arbre à défis' sur 12 heures permet de rapprocher les élèves de CM1 et de CM2 de cinq objectifs essentiels", salue l'OCDE dans son rapport.

L'étude pointe une augmentation du nombre d'élèves qui affirment qu'"il est impossible de vérifier s’il existe un dieu, plusieurs dieux ou pas de dieu" après la mise en place de cet enseignement, avec une augmentation "de près de 30%" par rapport aux élèves qui ne l'ont pas reçu. Par ailleurs, la part des élèves qui comprennent que "être arabe" ne signifie pas "être musulman" augmente de plus d’un tiers, passant de 46% à 62%.

"L'arbre de l'amitié" de l'école Compayré 2, à Meaux (Seine-et-Marne), décembre 2024 (CECILE DE KERVASDOUE / FRANCE CULTURE / RADIO FRANCE)

L'adhésion à la laïcité en hausse

La mise en place d'un enseignement de 12 heures basé sur l'"Arbre à défis" permet également de soutenir la liberté de conscience, note l'OCDE. "L’intolérance vis-à-vis de l’expression d’une conviction athée, chrétienne ou musulmane diminue. Par exemple, la part des élèves qui refusent qu’une personne dise que 'pour elle, il n’y pas de dieu' baisse d’un tiers", note l'étude. Enfin, "la part des élèves qui associent la laïcité à la liberté d’avoir ou non une religion, ou d’en changer, augmente d’un tiers, passant de 53% à 70%", après la mise en place de cet enseignement spécifique.

Il est à noter que selon cette étude, 100% des parents dont les enfants apprennent la laïcité grâce à cet "Arbre à défis" ne s'opposent pas à ces séances. "Cet enseignement permet non seulement de transmettre des connaissances sur la laïcité, mais aussi de susciter l'adhésion des élèves à ce principe", explique à France Culture l'économiste qui a mené cette étude, Marie-Anne Valfort. "Ça renforce leur capacité à interagir positivement avec leurs camarades. 'L'Arbre à défis' améliore le climat scolaire", constate-t-elle.

En octobre, la ministre désormais démissionnaire de l'Éducation nationale, Anne Genetet, avait communiqué sur une baisse "très nette" du nombre d'"atteintes à la laïcité" dans les établissements scolaires à la rentrée 2024, par comparaison avec l'année précédente, marquée par l'interdiction de l'abaya par Gabriel Attal.