École : y a-t-il une hausse des atteintes à la laïcité ?

À peine sorties des cours, deux jeunes filles remettent leur voile, jeudi 13 octobre. En dessous, elles portent une abaya, une longue robe couvrant les jambes et les bras. Les adolescentes affirment que cela ne leur pose pas de problèmes au lycée. Pour elles, il ne s’agit pas d’un signe religieux mais culturel. Si l’abaya est montrée du doigt, c’est parce que les chiffres grimpent depuis un an. En un mois, on compte 313 signalements pour atteinte aux principes de la laïcité dans les 59 260 établissements. 54% concernent les signes ou les tenues à caractère religieux.

La confiance est donnée aux chefs d’établissements

Selon le ministre de l’Éducation, des vidéos incitatives sur les réseaux sociaux seraient la cause du phénomène. Ce dernier estime que la sanction doit se faire au cas par cas. "Nous faisons confiance aux chefs d’établissement pour juger si la tenue est de nature religieuse", a-t-il ainsi affirmé à l’antenne de France 2. Une consigne jugée trop floue par les syndicats de proviseurs.