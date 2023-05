Religion : comment sont financées les églises évangéliques en France ?

Le courant religieux des évangéliques, très important aux Etats-Unis, continue de grossir en France. Le mouvement s’est lancé dans la construction d’églises de plus en plus immenses. Le 20 heures de France 2 a mené son enquête pour comprendre le financement de ces lieux.

Une célébration évangélique aux allures de spectacles, des louanges reprises avec ferveur par des croyants, dans une salle de 1300 places, une messe dominicale de l’Église MLK. C'est l’une des six méga church de France. Ces églises géantes évangéliques, nées aux Etats-Unis, réunissent plus de 2000 fidèles chaque dimanche. L’affluence est telle que cinq offices ont eu lieu. L'espace Martin Luther King a coûté 18 millions d’euros, financé par l’Etat, les fidèles et les prêts bancaires. Le bâtiment est devenu une salle des Congrès. Un mélange entre la foi et le business qui ne dérange pas les paroissiens. “L’Eglise ce n’est pas le bâtiment, mais ce sont les frères et sœurs qui viennent”, explique un fidèle.

10 fois plus d’évangélistes en 70 ans

A 20 km de là, une autre méga church, aux dimensions plus importantes, existe. C’est celle de l’Eglise ICC. Ici pas de financement des collectivités, mais une grande partie de la construction financée par les paroissiens. Les autorités se disent vigilantes pour comprendre pourquoi les fidèles donnent autant. Pour ce spécialiste, le principal écueil est la starisation du pasteur. “Il y a l’importance de regarder au cas par cas, pour savoir comment se régule l’autorité, chaque Eglise est spécifique”, développe Sébastien Fath, spécialiste du protestantisme. La France compte entre 750 000 et 1 million de protestants évangéliques, c’est 10 fois plus qu’en 1950.