Le Congrès juif mondial dénonce un rituel de Pâques "ouvertement antisémite" dans une ville de Pologne

Le Congrès juif mondial a condamné une ville polonaise dont les habitants ont repris, vendredi 19 avril, un ancien rite de Pâques en brûlant un mannequin censé représenter Judas, "fabriqué pour ressembler à la figure stéréotypée du juif". Des médias polonais ont diffusé des photos et des vidéos montrant des habitants de la petite ville de Pruchnik, dont des enfants, en train de battre à coups de bâton un mannequin doté de papillotes et d'un gros nez. Ils l'ont ensuite décapité avant d'y mettre le feu et de le jeter dans une rivière, selon ces médias.

