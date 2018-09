VIDEO. Pédophilie dans l'Eglise : "On n'était pas suffisamment conscients de ce que ça produisait chez les enfants", déclare un responsable de l'archevêché de Strasbourg

"Donc vous diriez que l'Eglise a dissimulé des actes de pédophilie ?" "Eh bien oui", reconnaît Bernard Xibaut. Le prêtre et chancelier de l'archevêché de Strasbourg (Bas-Rhin) s'exprime face à la caméra de l'émission "C Politique", diffusée sur France 5, dimanche 23 septembre. "Autrefois, on était plus attentifs à la réputation de l'institution, donc il fallait à tout prix [la] sauver", déclare-t-il.

L'enquête a été diffusée alors que l'Eglise catholique est en pleine tourmente avec la multiplication des enquêtes judiciaires pour agressions sexuelles présumées commises par des membres de l'Eglise sur des mineurs et des adultes depuis les années 1960.

"Mais pourquoi l'Eglise a protégé des prêtres pédophiles ?", interroge la journaliste. "Eh bien parce qu'on n'était pas suffisamment conscients de ce que produisait chez les enfants, pour leur vie entière, ce type d'acte, répond l'évêque. On pensait que pour l'enfant, ce serait un mauvais souvenir et qu'il allait s'en remettre. Maintenant on a compris, à la lumière des gens qui ont 75 ans qui se souviennent encore de ce qu'ils ont dans leur chair ce qu'ils ont vécu à 15 ans. Il fallait en prendre conscience."