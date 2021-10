L'Église catholique n'a "pour le moment rien mis de côté du tout" pour indemniser les victimes de violences sexuelles commises par ses prêtres, diacres, religieux et laïcs, a admis Mgr Éric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, mercredi 6 octobre sur franceinfo. "Nous sommes préparés à le faire", a-t-il ajouté, au lendemain de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus dans l'Église (Ciase).

>> Pédocriminalité dans l'Église : ce qu'il faut retenir du rapport de la commission Sauvé.

"Nous avons, en mars dernier, pris un certain nombre de décisions et notamment ouvert un fonds de dotation pour pouvoir réunir l'argent nécessaire pour apporter ces contributions", a rappelé Mgr Éric de Moulins-Beaufort. "Nous voulions abonder ce fonds avec notre argent à nous, les évêques, en cotisant nous-même et inviter ensuite tous ceux qui voulaient y contribuer à participer", a-t-il poursuivi. "Maintenant, la Ciase critique sévèrement le système que nous avons monté, donc il nous faut reprendre notre copie", a-t-il indiqué. Cette commission a en effet recommandé que les indemnités versées aux victimes soient financées "à partir du patrimoine des agresseurs et de l'Église de France", et non avec les dons des fidèles.

"La Ciase nous met devant devant cette difficulté et nous ferme une porte que nous nous avions ouverte en imaginant l'appel aux fidèles, donc il faut que nous voyions ce que nous pouvons faire." Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France à francenfo

Cette commission "nous fait des recommandations, nous suivrons ce que nous pourrons suivre parce que le plus important, c'est que nous puissions apporter aux victimes ce que nous devons leur apporter", a-t-il toutefois averti.

L'Église catholique manque de ressources

Selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort, l'Église catholique manque de ressources pour indemniser les 216 000 victimes, mineures au moment des faits, de violences sexuelles commises par ses prêtres, diacres et religieux en France depuis 1950, selon l'estimation de la Ciase. "On peut peut-être imaginer vendre quelques églises, mais la plupart ne sont pas vendables et n'ont pas d'intérêt architectural particulier, donc ce n'est pas absolument une solution", a-t-il estimé. Pas question non plus de compter sur Rome, puisque "le Vatican ne finance pas l'Église de France, c'est elle qui finance le Vatican".

"Nous n'avons pas d'argent caché dans des caves", a encore asséné celui qui est aussi archevêque du diocèse de Reims. De ce fait, l'idée d'un appel aux dons des fidèles reste d'actualité. "Nous portons ensemble, comme Église, la responsabilité d'apporter l'aide nécessaire aux personnes victimes", a-t-il en effet affirmé.