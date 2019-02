VIDEO. Pédophilie dans l'Eglise : quarante ans après, une victime témoigne

Il a longtemps hésité avant de se confier à France 2, il avait peur de remuer des souvenirs trop douloureux. Mais Jean-Yves veut trouver les mots pour raconter son histoire. Il affirme avoir été violé à l'âge de 7 ans par le père Preynat. A l'été 1978, il part en Allemagne dans un camp de vacances. "On avait des chambres collectives, selon le fonctionnement d'une auberge de jeunesse", se rappelle-t-il, alors que les évènements qui se sont produits là-bas résonnent encore en lui.

"Caressé par lui"

Il se souvient "d'avoir été sur les genoux du curé. D'avoir été caressé par lui. D'avoir été à plusieurs reprises sous son emprise. De ne jamais [s]'être dit : 'Tiens, ce qu'il a fait n'est pas normal'", confie-t-il. Après deux années, il quitte les scouts et le groupe Saint-Luc. Il ne reverra plus le père Preynat, et pendant 30 ans il refoule ses souvenirs. Mais quand il a revu le curé à la télévision, il a "failli démonter le poste. C'était une rage qui était terrible". Contacté, l'avocat du père Peynat n'a pas souhaité nous répondre.

