Pédophilie au sein de l'Église : le cardinal Barbarin va remettre sa démission au pape

"On est dans une situation complètement inédite en France. C'est la première fois qu'un cardinal est condamné pour non-dénonciation d'actes pédophiles", explique Paul Satis, journaliste de France 3 présent à Lyon (Rhône). Le cardinal Philippe Barbarin va rencontrer le Pape François dans les jours qui viennent. Ce n'est pas la première fois qu'il lui remet sa démission : au moment de la révélation des faits, les deux hommes s'étaient rencontrés et le pape avait maintenu le cardinal dans ses fonctions.

Condamné par la justice

"La grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une condamnation par la justice et on sait que le pape y est sensible", conclut Paul Satis. Le cardinal Barbarin ne devrait pas pour autant quitter l'Église : il pourrait se retirer dans un couvent ou avoir la charge d'une paroisse.

Le JT

Les autres sujets du JT