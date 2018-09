Pédophilie au sein de l'église catholique allemande : "Je suis sonné par les chiffres", déplore Monseigneur Luc Ravel

Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, a réagi mercredi sur franceinfo à l'étude sur l'église catholique allemande qui révèle que des milliers d'enfants ont été abusés sexuellement par des prêtres entre 1946 et 2014.

Des milliers d'enfants ont été abusés sexuellement par des prêtres en Allemagne entre 1946 et 2014, révèle une étude sur l'église catholique allemande. "Je suis sonné par les chiffres", a réagi, mercredi 12 septembre sur franceinfo, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, auteur d’une lettre pastorale sur les abus sexuels, intitulée “Mieux vaut tard”, publiée le 7 septembre.

"On a beau s'y attendre, cela déroute. Il y aura probablement d'autres vagues." Après ces nouvelles révélations, "il est clair que ce ne sont pas simplement des process à mettre en route de la part des évêques, c'est une sensibilisation de tout le peuple de Dieu et dire que ce n'est pas possible", déclare Mgr Luc Ravel.

"Il faut que l'on réassume notre passé et que dans le présent pour préparer l'avenir, diocèse par diocèse, on réfléchisse ensemble par communauté de paroisse parce que c'est endémique. On s'aperçoit qu'il n'y a pas un diocèse qui ne soit pas atteint."