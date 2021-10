Pédocriminalité dans l'Église : "La loi de Dieu doit aussi faire en sorte de mettre les enfants à l'abri", alerte la directrice du magazine Témoignage chrétien

"Ce que montre le rapport Sauvé, c'est que ce crime de masse a pu exister à cause de l'entre-soi et du silence", a estimé Christine Pedotti ce jeudi sur franceinfo.

"La loi de Dieu doit aussi faire en sorte de mettre les enfants à l'abri", alerte jeudi 7 octobre sur franceinfo, Christine Pedotti, la directrice de la rédaction du magazine Témoignage chrétien. Elle répond aux déclarations de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, qui affirme que les lois de Dieu sont plus fortes que les lois de la République. Ce dernier a, par ailleurs, été "invité" par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour s'expliquer sur ses propos tenus sur franceinfo, la veille.

La directrice du magazine chrétien rappelle que depuis très longtemps, au XIXe siècle, l'Église catholique française a décidé, d'elle-même, que ses membres ne seraient "pas soumis aux lois civiles françaises". Or, ce choix "n'est pas écrit dans le droit français". Selon elle, au vu du rapport Sauvé, cette question "reste dans la culture de l'Église". Elle précise également que "dans la loi de 1905, il est prévu une police des cultes, mais qu'elle n'a jamais été exercée à ce jour".

Pour Christine Pedotti, il faut modifier la culture cléricale en France, en ce qui concerne "l'entre-soi" et le silence. "Ce que montre le rapport Sauvé, c'est que ce crime de masse a pu exister à cause de l'entre-soi et du silence". Elle souhaite que l'Église soit exposée aux lois de la République afin de ne "plus troubler l'ordre public comme c'est le cas avec ce crime de masse".